Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 148,41 USD zu.

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 148,41 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 148,71 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,03 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 158.431 Airbnb-Aktien.

Bei 170,09 USD markierte der Titel am 22.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 14,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2023 auf bis zu 113,24 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 08.05.2024 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,18 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Airbnb am 31.07.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

