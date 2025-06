Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verteidigt am Nachmittag Tendenz

So entwickelt sich Airbnb

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 132,06 USD.

Die Airbnb-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 132,06 USD an der Tafel. Die Airbnb-Aktie legte bis auf 132,57 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Airbnb-Aktie bei 131,73 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,27 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 628.481 Airbnb-Aktien.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 163,92 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,13 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 99,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Airbnb seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 01.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,14 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 4,17 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

