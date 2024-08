Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb schiebt sich am Nachmittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 117,91 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 117,91 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbnb-Aktie bei 118,17 USD. Mit einem Wert von 118,04 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.258 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,09 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 30,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (110,40 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 06.08.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,75 Mrd. USD gegenüber 2,48 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,17 USD je Aktie aus.

