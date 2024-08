Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagnachmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 116,67 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 116,67 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbnb-Aktie bisher bei 117,05 USD. Mit einem Wert von 116,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 71.095 Airbnb-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (170,09 USD) erklomm das Papier am 22.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,79 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 110,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2024). Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 5,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Airbnb ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,75 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2,48 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 30.10.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,17 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

