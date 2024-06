Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 147,96 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Airbnb-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 147,96 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbnb-Aktie bis auf 146,90 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 149,37 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 101.988 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 170,09 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,96 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,24 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 23,47 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Airbnb gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 USD, nach 0,18 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,14 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 31.07.2024 gerechnet.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

