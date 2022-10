Airbnb Aktie News: Airbnb am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Airbnb 116,50 EUR

Das Papier von Airbnb befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 116,60 EUR ab. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 116,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 117,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 730 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei 187,34 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 37,76 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 83,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 02.08.2022. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.104,11 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 57,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.335,20 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 01.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 01.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2022 2,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

