Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 116,18 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Airbnb-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 116,18 USD ab. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 116,04 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,04 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 86.415 Airbnb-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,09 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 46,40 Prozent Luft nach oben. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 110,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 4,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Airbnb gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,48 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,75 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 4,18 USD im Jahr 2024 aus.

