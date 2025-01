Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb legt am Nachmittag zu

Airbnb im Blick

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 132,59 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 132,59 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Airbnb-Aktie sogar auf 133,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 131,42 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 100.288 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 170,09 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.08.2024 auf bis zu 110,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Airbnb ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,83 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,73 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 18.02.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

