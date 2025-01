Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 132,94 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Airbnb-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 132,94 USD. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 134,31 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 133,56 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 89.646 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 170,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2024 bei 110,40 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 16,95 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.11.2024 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,83 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,73 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,40 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Airbnb am 18.02.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,98 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

