Neuer Plan von Musk: Tesla mit Direktangriff auf Uber

Tesla will mit seinem ersten Mittelklassefahrzeug Model 3 den Massenmarkt erobern. Die Nachfrage nach der Limousine ist groß, noch immer hat das Unternehmen nicht genügend Kapazitäten, um alle Vorbestellungen in kurzer Zeit abzuarbeiten. Doch langsam kommt Tesla auf Kurs: Im abgelaufenen Quartal steigerte der Elektroautobauer seine wöchentliche Produktionsrate auf 5.300 Model 3. Insgesamt liefen im Berichtszeitraum 56.065 Mittelklassestromer vom Band.

Neue Pläne angekündigt

Doch Firmenchef Elon Musk denkt bei der Eroberung des Massenmarkts offenbar in anderen Dimensionen und plant einen direkten Angriff auf die Mobilitätsdienste Uber und Lyft. "Tesla wird seine eigenen Fahrdienste betreiben und natürlich direkt mit Uber und Lyft konkurrieren", so Musk bei der Präsentation der Zahlen zum dritten Quartal. Die Tesla-Flotte soll autonom unterwegs sein, sobald dies möglich ist, will Musk in den Markt eintreten.

Tesla-Besitzer sollen dabei selbst entscheiden können, ob sie ihr Privatfahrzeug der Flotte hinzufügen wollen und damit eine Mitfahrgelegenheit mit ihrem Tesla anbieten. Die Vermittlung der geteilten Fahrten in Privatautos will dann offenbar Tesla übernehmen. Kunden versprach Musk eine unkomplizierte Handhabung per App. Die firmeneigene Flotte solle dann einspringen, wenn nicht genügend Kundenautos zur Verfügung stünden. Dies sollte dann ähnlich funktionieren, wie die Nutzung von Privatwohnungen über die Plattform Airbnb, so der Tesla-Chef weiter.

Geld verdienen will Tesla mit den Einnahmen, die durch den Service erzielt werden. Ein Teil des Geldes aus dem Ridesharing gehe an Tesla, den Rest bekomme der Eigentümer, wurde der CEO konkreter.

Teslas Autopilot noch nicht erwachsen

Noch stehen der Umsetzung dieser Pläne aber technische und rechtliche Hürden im Weg. Denn Teslas "Autopilot" ist bislang vielmehr ein Fahrassistenzsystem. Fahrer müssen derzeit noch die Hände am Lenkrad belassen, während sie ihren Tesla im Autopilot-Modus steuern (lassen). Doch Tesla arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung seines Autopiloten, für zahlende Kunden wurde bereits eine "Full-Self-Driving"-Option aktiviert. Ausgeliefert wird das Feature aber erstmal nicht.

Vorerst müssen sich Tesla-Kunden mit einer deutlich abgespeckten Version einer autonom fahrenden Software begnügen. Wirklich autonom fahren können und dürfen Teslas nämlich noch nicht. Dennoch machen Funktionen wie der Tempomat, ein Spurhalteassistent und auch automatisch ausgelöste Notbremsungen das Fahren für Tesla-Kunden sicherer. Das verspricht auch der Konzern selbst: "Autonomes Fahren bietet ein wesentlich höheres Sicherheitspotenzial als ein menschlicher Fahrer."



