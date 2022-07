Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit Einbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 01.07.2022 09:22:00 Uhr 0,1 Prozent auf 92,34 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,62 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,19 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.882 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 121,06 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 23,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 90,14 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 2,44 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 148,36 EUR an.

Am 04.05.2022 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.460,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.000,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 27.07.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie und IAG-Aktie dennoch im Minus: IAG zieht Option auf 14 Airbus-Maschinen

So schätzen die Analysten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Juni 2022 ein

Airbus-Aktie zieht an: Airbus und OHB ergattern Auftrag für Erdbeobachtungssatelliten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com