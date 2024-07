Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) reagiert am Montagmittag positiv

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 130,48 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 130,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 132,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 131,22 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 120.910 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 32,45 Prozent zulegen. Bei 120,24 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,85 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,20 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 165,00 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,81 EUR im Jahr 2024 aus.

