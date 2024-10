Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag fester

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 132,14 EUR nach oben.

Um 11:46 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 132,14 EUR nach oben. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf 132,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 131,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 70.702 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 30,79 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,19 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 162,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 16,00 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.10.2024 gerechnet. Am 29.10.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

