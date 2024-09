Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 138,18 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 138,18 EUR. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 137,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 139,12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.539 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 25,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 14,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,22 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 161,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent auf 16,00 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

