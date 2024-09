Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 138,50 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 138,50 EUR. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 138,50 EUR. Bei 139,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 5.969 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 24,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,22 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 161,33 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 16,00 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt letztendlich zurück

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester