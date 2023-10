Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 126,82 EUR abwärts.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 126,82 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 126,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 126,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105.989 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 138,72 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 9,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 86,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 141,22 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.900,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) einen Umsatz von 12.000,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

