Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Mittwochmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 134,94 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 134,94 EUR. Bei 135,34 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 132,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 78.208 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 28,07 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (120,24 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 164,33 EUR.

Am 25.04.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 12,83 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,76 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,70 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

