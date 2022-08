Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) zieht am Mittwochmittag an

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 03.08.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 104,02 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 104,44 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 114.112 Stück.

Bei 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 88,92 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 16,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 148,09 EUR.

Am 28.07.2022 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14.177,00 EUR umgesetzt worden.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 28.10.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 01.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,01 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

