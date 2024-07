Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verliert am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 135,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 135,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 135,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117.302 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 27,35 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,24 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 12,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 164,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,59 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,76 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,83 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,70 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

