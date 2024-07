Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 136,20 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 136,20 EUR nach oben. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 137,24 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 136,80 EUR. Zuletzt wechselten 15.209 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,89 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 11,72 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,18 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 164,33 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,76 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,83 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Airbus SE (ex EADS) vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Airbus-Aktie unter Druck: Airbus erhält Milliardenauftrag aus den Philippinen

Boeing-Aktie fester: Boeing kauft Spirit Aerosystems - Auch Airbus will Werke übernehmen - Airbus-Aktie höher