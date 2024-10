Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagnachmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 127,06 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 127,06 EUR zu. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 127,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 126,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 179.443 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,01 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,24 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,37 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,19 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 162,67 EUR.

Am 30.07.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,34 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. Am 29.10.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,30 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

