Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag kaum verändert

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 138,04 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 138,04 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 138,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 137,72 EUR aus. Bei 138,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 26.269 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 0,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 107,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 137,57 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.897,00 EUR im Vergleich zu 13.309,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,58 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

