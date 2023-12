Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag nahezu unbewegt

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zum Vortag unverändert notierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 138,18 EUR.

Mit einem Wert von 138,18 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 138,18 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 137,72 EUR aus. Bei 138,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.963 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 138,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 0,39 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.12.2022 bei 107,04 EUR. Abschläge von 22,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 137,57 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.897,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 13.309,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

