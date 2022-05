Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) schießt am Nachmittag hoch

Um 05.05.2022 16:22:00 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 7,1 Prozent auf 110,02 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 111,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 109,00 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 643.672 Aktien.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,12 Prozent. Bei einem Wert von 90,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 147,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 17.02.2022. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 16.994,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 10.460,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Bildquellen: Airbus