Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 157,72 EUR zu.

Das Papier von Airbus SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 157,72 EUR. Die Airbus SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 158,28 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 155,22 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 193.863 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Bei einem Wert von 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,61 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 180,50 EUR an.

Am 30.04.2025 hat Airbus SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,54 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE einen Umsatz von 12,83 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Airbus SE am 30.07.2025 vorlegen. Airbus SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,56 EUR im Jahr 2025 aus.

