Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Freitagmittag zu

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 104,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 104,80 EUR. Mit einem Wert von 103,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 100.978 Stück.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 13,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 88,92 EUR. Mit Abgaben von 17,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 148,09 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.000,00 EUR – das entspricht einem Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.177,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q3 2022 wird am 28.10.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 01.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,01 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

