Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 110,06 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 109,50 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 110,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 135.706 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 121,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,09 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 27,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 150,55 EUR.

Am 28.10.2022 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.309,00 EUR im Vergleich zu 10.518,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,97 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

