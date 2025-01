Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 157,78 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,5 Prozent auf 157,78 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 155,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 158,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 157.763 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 20,94 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,18 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 163,63 EUR.

Am 30.10.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,32 Prozent auf 15,69 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,08 EUR je Aktie aus.

