Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 126,14 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 126,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.144 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,24 EUR erreichte der Titel am 18.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 4,04 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 04.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 31,40 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 139,63 EUR.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR gegenüber 1,49 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,98 Prozent auf 11.763,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.000,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,57 EUR fest.

