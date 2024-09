Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 130,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 130,54 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 130,44 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 131,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.312 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR an. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 24,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,24 EUR am 24.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,89 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,24 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 160,67 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 30.07.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.10.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsende fester

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter