Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) höher

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 99,88 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 15.283 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 100,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 99,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 19.666 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,92 EUR an. Kursverluste drückten das Papier am 29.01.2021 auf bis zu 81,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 135,46 EUR. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,22 EUR je Aktie aus.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

