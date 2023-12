Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag kaum verändert

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Mit einem Kurs von 136,74 EUR zeigte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 136,74 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 136,92 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 136,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 136,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.644 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 1,45 Prozent Luft nach oben. Bei 107,04 EUR fiel das Papier am 07.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,72 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 137,57 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 14.897,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.309,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,58 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

