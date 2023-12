Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag im Plus

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 138,58 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 138,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 138,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 136,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 179.494 Stück.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 0,10 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 107,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.12.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 29,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 137,57 EUR.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 0,85 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 14.897,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,58 EUR im Jahr 2023 aus.

