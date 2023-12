Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 136,60 EUR.

Mit einem Wert von 136,60 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 136,92 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 136,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.580 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 107,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.12.2022). Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 27,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 137,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.897,00 EUR – ein Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,58 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie tiefer: Möglicherweise EU-Hilfe für A320-Nachfolger benötigt - Auslieferungsjahresziel in Gefahr

Experten sehen bei Airbus-Aktie Potenzial

Rheinmetall-, thyssenkrupp-Aktien & Co. uneinheitlich: Rüstungskonzerne verzeichnen wohl trotz Auftragsflut weniger Gewinn - Rheinmetall liefert Munition an die Ukraine