Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 159,04 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 159,04 EUR nach. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 158,78 EUR. Mit einem Wert von 159,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 101.899 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 7,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 08.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 21,57 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 163,63 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,24 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,69 Mrd. EUR – ein Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,08 EUR fest.

