Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Airbus SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 177,36 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 177,36 EUR zu. Die Airbus SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 177,66 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 176,30 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 118.460 Stück gehandelt.

Bei 178,74 EUR erreichte der Titel am 27.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Abschläge von 29,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 186,33 EUR an.

Airbus SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 05.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

