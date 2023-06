Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag verlustreich

Aktien in diesem Artikel Airbus 128,28 EUR

0,09% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,9 Prozent auf 126,26 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 126,22 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 127,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.191 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,24 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 3,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Abschläge von 31,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 139,63 EUR an.

Am 03.05.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.763,00 EUR im Vergleich zu 12.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie dennoch leichter: Airbus steht offenbar kurz vor Rekordauftrag aus Indien

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Lufthansa-Aktie höher: Lufthansa setzt in München wieder auf den Airbus A380

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus