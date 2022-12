Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:22 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 108,16 EUR. Bei 107,52 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 108,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 291.637 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,66 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 25,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,18 EUR an.

Am 28.10.2022 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 13.309,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 26,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,97 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie dreht ins Plus: Airbus muss wegen Korruptionsvorwürfen Millionenstrafe zahlen - Auslieferungsziel wird zur Herausforderung

November 2022: Die Expertenmeinungen zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie rutscht ins Minus: Airbus entwickelt Triebwerk für Wasserstoffjet selbst - Koopertaion mit Renault bei Elektroforschung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus