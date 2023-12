Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 137,92 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 137,92 EUR. Bei 137,60 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 138,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 151.844 Stück.

Bei 139,32 EUR markierte der Titel am 06.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 1,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 107,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.12.2022). Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 28,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 137,57 EUR an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

