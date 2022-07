Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Mit einem Kurs von 94,79 EUR zeigte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel um 08.07.2022 09:22:00 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,91 EUR zu. Bei 94,50 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 94,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 9.368 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 121,06 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,92 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 148,08 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 04.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.000,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.460,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 27.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 5,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

