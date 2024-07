Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 137,00 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 137,00 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 137,24 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 135,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 67.848 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,24 EUR am 24.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 12,23 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,17 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 164,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,83 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11,76 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,64 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

