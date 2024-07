Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Nachmittag stärker

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 136,72 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 136,72 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 137,24 EUR. Bei 135,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 103.639 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 26,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,17 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 164,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent auf 12,83 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 30.07.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

