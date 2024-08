Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 134,02 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 134,02 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 133,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,64 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 9.974 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,95 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,22 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 161,33 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vor. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 EUR je Aktie gewesen. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

