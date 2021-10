Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) tendiert auf rotem Terrain

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 113,96 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 15.241 Punkten tendiert. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 113,68 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 114,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.966 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 120,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2021). Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2020 bei 59,29 EUR.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 131,58 EUR. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 4,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

