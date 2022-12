Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagmittag in Grün

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 109,78 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 110,50 EUR an. Bei 108,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 84.690 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Bei 121,06 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,32 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,53 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 26,87 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 148,18 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 28.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,51 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 13.309,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 10.518,00 EUR umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,26 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

