Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Mittag

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 140,52 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 140,52 EUR zu. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 139,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 97.271 Stück.

Am 08.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 140,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,26 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.12.2022 (108,22 EUR). Mit Abgaben von 22,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,71 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Experten sehen bei Airbus-Aktie Potenzial

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor 5 Jahren abgeworfen

Airbus-Aktie tiefer: Möglicherweise EU-Hilfe für A320-Nachfolger benötigt - Auslieferungsjahresziel in Gefahr