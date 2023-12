Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 139,66 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 139,66 EUR. Bei 139,86 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 139,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.818 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (139,86 EUR) erklomm das Papier am 08.12.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,14 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.12.2022 bei 108,22 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 29,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 140,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,58 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

