Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag mit Aufschlag

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 12:22 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 107,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,96 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 71.050 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,06 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,88 Prozent. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,92 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 19,97 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 148,09 EUR angegeben.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.000,00 EUR – das entspricht einem Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.177,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 28.10.2022 gerechnet. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie im Plus: Airbus storniert im Streit mit Qatar Airways offenbar Bestellung über A350-Jets

Airbus - Der steinige Weg zur Weltspitze

So schätzen die Analysten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Juli 2022 ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com