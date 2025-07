Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Donnerstagnachmittag höher

Blick auf Airbus SE-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 183,66 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 183,66 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 184,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 182,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 112.995 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 184,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,35 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,73 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 186,33 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 30.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

