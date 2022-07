Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) macht am Mittag Boden gut

Um 11.07.2022 12:22:00 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 97,27 EUR nach oben. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 97,54 EUR aus. Mit einem Wert von 94,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 140.911 Stück.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (88,92 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 9,39 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 148,08 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 04.05.2022 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 12.000,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.460,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 27.07.2023.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

